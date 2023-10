Akragas, il derby è biancazzurro: Llama e Trombino stendono il Canicattì

Il derby agrigentino è biancazzurro: all’Esseneto l’Akragas batte 2-1 il Canicattì, al termine di novanta minuti intensissimi. Sono le reti di Llama e Trombino, arrivate entrambe nella ripresa, a decidere il match; per il Canicattì gol di Sidibe a quattro minuti dalla fine. Gli ospiti hanno terminato addirittura in otto la partita: nel primo tempo espulso Viglianisi dopo 34 minuti, nella ripresa rossi estratti nei confronti di Camara e Tedesco.

Coppa schiera un 3-4-2-1 con Sorrentino in porta; Baio, Cipolla e Rossi formano la difesa a tre; Scozzari a destra, Di Mauro a sinistra, in mezzo cerniera formata da Sanseverino e Puglisi; Llama e Grillo supportano Marrale.

Pidatella conferma il suo 3-5-2: Scuffia tra i pali; Camara, Raimondi e Loza in difesa; Amenta, Sidibe, Viglianisi, Salvia e Tedesco a centrocampo; coppia d’attacco formata da D’Onofrio e Meneses.

Il primo quarto d’ora del match è piuttosto bloccato, le squadre si studiano con attenzione. La prima grande occasione della gara è di marca biancorossa: l’Apache Meneses si invola centralmente e conclude in porta da dentro l’area di rigore, ma trova un Sorrentino attento.

Al 34’ il Canicattì rimane in dieci uomini: Giuseppe Viglianisi viene espulso dal direttore di gara.

L’Akragas prova ad alzare il baricentro e a sfruttare la superiorità numerica. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 0-0.

Dopo dieci minuti di gioco nella ripresa l’Esseneto esulta: è Llama a portare in vantaggio i padroni di casa, bella conclusione dalla distanza che trafigge Scuffia.

Al 79’ il Canicattì rimane in otto uomini: espulsi Camara per un intervento duro e Tedesco per proteste. Passano due minuti e l’Akragas mette in sicurezza il match: è Trombino a firmare la rete del raddoppio. I biancorossi, però, senza niente da perdere si affacciano in avanti e all’86’ accorciano le distanze con Sidibe, che firma il gol dell’1-2. Nei minuti finali i padroni di casa gestiscono possesso e cronometro e si aggiudicano così il derby: tre punti importanti per la squadra di Coppa.