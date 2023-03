Akragas, campionato Juniores regionale: domani l'attesa sfida tra i biancazzurri e lo Sciacca

Cresce l'attesa per la partitissima del campionato Juniores regionale tra l'Akragas e lo Sciacca, in programma domani, venerdì 24 marzo, alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento. In palio ci sono punti fondamentali per la vittoria finale del girone e l'accesso alla fase successiva per rincorrere il titolo di campione regionale. La classifica vede in testa, al momento, lo Sciacca con cinque punti di vantaggio sull'Akragas, ma con una gara in più rispetto ai biancazzurri. Al termine mancano due giornate e nell'ultima di campionato l'Akragas sarà di scena ad Aragona, mentre lo Sciacca osserverà il turno di riposo.

Dunque, classifica alla mano, la sfida di domani all'Esseneto, con ingresso gratuito, sarà probabilmente decisiva per la vittoria finale del campionato, alla quale la società del Patron Giuseppe Deni tiene tantissimo e per l'occasione invita i tifosi a riempire lo stadio per sostenere i giovani Giganti.