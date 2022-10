Akragas, brillano i giovani: vittorie a suon di gol per le formazioni U14 e U17, oggi in campo la Juniores a Fontanelle

Dalla prima squadra ci si attendeva questo avvio di campionato importante, ma anche il settore giovanile dell'Akragas sta disputando un ottimo inizio di stagione. I risultati dei ragazzi confermano la bontà del progetto della società, impegnata a costruire una "cantera" di livello.

Inizio col botto, dunque, per il settore giovanile biancazzurro, diretto da Dino De Rosa. Ieri hanno vinto, segnando tanti gol, le formazioni Under 14 e Under 17. Nello specifico la squadra Under 14, allenata da Emiliano Bellavia, ha battuto 4 a 1 i pari età della Trinacria Porto Empedocle. La formazione Under 17 di mister Salvatore Ingrao, invece, ha superato 5 a zero il Campobello di Licata. Oggi tocca alla formazione juniores, allenata da Dino De Rosa. Per la prima di campionato i giovani biancoazzurri giocheranno contro il San Giovanni Gemini, presso l'impianto sportivo di Fontanelle, con inizio alle ore 15.