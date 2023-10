Akragas, blitz vincente a Castrovillari: Baio e Grillo ribaltano la gara, grande vittoria

L’Akragas di Marco Coppa espugna, in rimonta, il Mimmo Rende di Castrovillari: i biancazzurri battono 2-1 i padroni di casa, al termine di novanta minuti giocati con grande personalità. Dopo il vantaggio dei calabresi su calcio di rigore firmato dall’esperto Cosenza, il Gigante ottiene il pari allo scadere del primo tempo con Baio. Nella ripresa l’Akragas fa la partita, creando diverse chances in zona gol. È di Paolo Grillo il gol del sorpasso, arrivato poco dopo la mezz’ora: sinistro preciso e gol del 2-1. Passi in avanti nell’espressione del gioco, la manovra offensiva è apparsa più corale e ariosa.

Coppa manda in campo i suoi con un 4-3-1-2: Sorrentino in porta; Baio, Cipolla, Rossi e Rechichi in difesa; Puglisi, Grillo e Scozzari a formare la cerniera di centrocampo; Di Mauro a supportare Marrale e Litteri.

La prima frazione di gara è sostanzialmente equilibrata, i padroni di casa provano sull’out di sinistra a sviluppare trame interessanti con Diawara. L’Akragas costruisce bene centralmente, tentando l’imbucata in profondità. Tre ghiotte chances per i ragazzi di Coppa, non concretizzate: una abbastanza evidente con Litteri, a tu per tu col portiere avversario.

Al 35’ Puglisi perde un brutto pallone in uscita, il Castrovillari riconquista la sfera e con Teyou entra in area di rigore: Rossi lo disturba e per il direttore di gara questa ostruzione è illegittima. L’arbitro assegna, dunque, calcio di rigore ai padroni di casa: dagli undici metri parte il capitano Cosenza che non sbaglia. Sorrentino intuisce la traiettoria ma non riesce a neutralizzare il tiro angolato. Poco prima della fine del primo tempo, però, ecco il pari meritato: colpo di testa errato di Cosenza che mette in moto Marrale che porta palla e al momento giusto scarica per l’arrivo di Benny Baio che con un bel piattone fredda all’angolino il portiere del Castrovillari.

Nella ripresa l’Akragas mostra un buon giro palla, condito da scambi rapidi e vicini. La difesa del Castrovillari è ben schierata, la squadra di Coppa prova a scardinare i meccanismi del reparto arretrato calabrese. Marrale è tra i più attivi nelle fila biancazzurre: il calciatore si propone con costanza in zona gol. Di Mauro, col mancino, ha una buona chance per il raddoppio al 69’: il tiro a giro esce di poco fuori. I padroni di casa si limitano al contropiede, sfruttando le sbavature commesse in alcune fasi di uscita dai biancazzurri: Rossi sbaglia in due circostanze il disimpegno, giocando in orizzontale un pallone molto pericoloso che stava per innescare la ripartenza avversaria, bloccata da uno strepitoso Baio.

Poco dopo, al 77’ l’Akragas passa in vantaggio: Paolo Grillo con un sinistro chirurgico, su assist di Mannina, batte il portiere avversario per la seconda volta. Nel finale altre clamorose occasioni per l’Akragas ma la formazione di Coppa non riesce a siglare la terza rete della tranquillità. Poco importa, però, perchè i calabresi non producono un forcing concreto e al triplice fischio il risultato non cambia: vittoria preziosissima per i ragazzi di Coppa su un campo non semplice.