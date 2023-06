L'Akragas ha annunciato, con una nota, il nome del massaggiatore ufficiale del club: si tratta del prof. Cristiano Modestino.

Modestino, laureato e specializzato in Scienze Motorie, è specializzato in recupero infortuni e massoterapia.

Il Dott. Modestino farà parte dello staff di mister Coppa per la prossima stagione.