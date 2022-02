Akragas: Giuseppe Anastasi lascia la panchina biancazzurra

Nuovo colpo di scena in casa Akragas: Giuseppe Anastasi non è più l'allenatore biancazzurro. La scelta, comunicata ufficialmente dalla società, è dettata da ragioni personali che non consentono al mister di poter seguire la squadra per tutta la settimana. L'allenatore catanese lascia la squadra a quota 33 punti, in corsa per i play-off e la promozione: il bilancio della sua esperienza da tecnico è 13 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte tra campionato e Coppa italia di categoria, competizione dalla quale l'Akragas è uscito ai rigori contro Marineo dopo un doppio pari.

Tra il mister e la società non si può parlare però di addio: Anastasi infatti rimarrà sempre nei ranghi biancazzurri: "La Società SSD Akragas 2018 comunica che Giuseppe Anastasi ha rinunciato, per motivi strettamente familiari -si legge - alla guida della prima squadra. Il tecnico catanese ha informato la società che è impossibilitato a rimanere tutta la settimana ad Agrigento. La dirigenza biancoazzurra ha cosi proposto a Giuseppe Anastasi di rimanere in Società con un altro incarico. Giuseppe Anastasi ha accettato e farà parte del progetto tecnico della nuova Società, e saltuariamente sarà presente ad Agrigento per svolgere con dedizione e professionalità il nuovo ruolo. La Società è adesso alla ricerca di un nuovo allenatore, che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.