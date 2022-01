Akragas, mister Anastasi: "Siamo sulla strada giusta, nel girone di ritorno servirà più cattiveria agonistica"

Con l'amichevole disputata ieri contro il Raffadali l'Akragas ha acceso i motori in vista della ripartenza del campionato: domenica al Gurrera contro lo Sciacca di mister Crivello ci sarà la prima tappa di un girone di ritorno infuocato nel quale provare a dare l'assalto alla Serie D. L'allenatore biancazzurro Giuseppe Anastasi è appars soddisfatto delle indicazioni arrivate ieri: "Penso che siamo sulla strada giusta - ha affermato - in un test importante come questo la squadra mi ha lasciato un’ottima impressione in fase di possesso e costruzione".

Il mister dell'Akragas ha già proiettato l'attenzione alla sfida di domenica, sottolineandone la portata: "Dobbiamo essere pronti per forza - ha detto - il campionato dice che ci sono 5-6 squadre di alto livello, dobbiamo essere pronti per far sì che le partite si mettano in un certo verso. Incontreremo una squadra importante come lo Sciacca, l’ho sempre pensato, che è a metà classifica e che in casa vorrà fare un bottino importante. Dobbiamo affrontarlo nella maniera giusta".

In chiusura l'allenatore ha spiegato cosa farà per lui la differenza in vista della seconda parte di stagione: "Le difficoltà ci sono con tutte le squadre - ha concluso - questa è la prima partita dopo tanto tempo: è ovvio che dobbiamo mettere qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti. Il girone di ritorno deve essere giocato in modo un po’ più cattivo a livello agonistico: giocare solamente a pallone e tralasciare la conquista della palla farà la differenza in un torneo come questo".