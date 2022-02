Akragas: Giuseppe Anastasi ha presentato nuovamente le dimissioni

La telenovela sulla permanenza di Giuseppe Anastasi come allenatore dell'Akragas si arricchisce di una nuova puntata, forse l'ultima. L'allenatore catanese ha infatti presentato nuovamente le sue dimissioni dall'incarico per le omologhe ragioni che lo avevano spinto a lasciare la panchina settimana scorsa, salvo tornare sui suoi passi dopo la sollecitazione dei giocatori. A rendere noto il passo indietro del tecnico è la società, che, come settimana scorsa, spiega anche come Anastasi resti nei ranghi biancazzurri con altra mansione.

"La Società SSD Akragas 2018 informa di aver ricevuto questa mattina le dimissioni irrevocabili dell’allenatore della prima squadra Giuseppe Anastasi - si legge nel comunicato - per motivi già manifestati nelle pregressa comunicazione. Le dimissioni sono state accettate dalla dirigenza biancoazzurra. Anastasi, d’intesa con la Società, ed in particolare con il Presidente Giuseppe Deni, accetta di ricoprire un ruolo di responsabilità all’interno del club akragantino. L’Akragas coglie l’occasione per ringraziare il signor Giuseppe Anastasi per i risultati ottenuti, per il grande impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi sei mesi alla guida della squadra biancoazzurra".

A questo punto appare francamente difficile che possano esserci ulteriori ribaltoni rispetto alla decisione presa dal tecnico, menzionata come irrrevocabile ma i punti di domanda, dalla scelta del nuovo allenatore a quale sarà la reazione dei giocatori che in settimana si erano schierati apertamente e pubblicamente con Anastasi, restano. E non sono punti di domanda da poco.