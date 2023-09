Akragas, altro successo: battuto 1-0 il Città di Sant’Agata nel turno infrasettimanale di campionato

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l'Akragas di Marco Coppa: il Gigante, nel match infrasettimanale della terza giornata di campionato, batte 1-0 il Città di Sant'Agata. All'Esseneto decide un gol di Di Mauro, realizzato al 71'.

Un successo importante, che dà continuità ai progressi visti nel match di Palmi, contro la Gioiese. Adesso sono sei i punti in classifica per la formazione biancazzurra.

Coppa, viste le assenze, ripropone un 4-3-1-2: in porta c'è Sorrentino, in difesa Baio, Cipolla, Rechichi e Pantano; a centrocampo agiscono Sanseverino, Scozzari e Llama (recuperato, torna dal primo minuto); Di Mauro a supporto di Litteri e Trombino.

La prima frazione di gara è equilibrata, i quarantacinque minuti di gioco non vedono una squadra primeggiare: fase di studio prolungata e attenzione nel fraseggio da parte di entrambe le formazioni. Nella ripresa i padroni di casa intensificano la costruzione della manovra offensiva, facendosi vedere di più dalle parti di Iovino. Al 71', però, l'equilibrio viene interrotto dalla zampata vincente di Di Mauro: palla in mezzo di Llama e il giovane biancazzurro porta avanti il Gigante. Nei minuti finali gli ospiti tentano di accelerare il ritmo delle proprie giocate, con l'obiettivo di bucare la difesa biancazzurra. Il reparto difensivo di Coppa, però, evita guai e riesce a resistere: per l'Akragas sono tre punti importanti per la classifica.