Akragas, altro colpo in entrata: ufficiale l'arrivo del centrocampista Simone Brunetti

Altro colpo in entrata per l'Akragas in questa sessione invernale di calcio mercato: è ufficiale l'arrivo in rosa di Simone Brunetti, centrocampista di qualità. Ex giocatore della Lupa Frascati, in serie D, classe 1999.

Brunetti ha iniziato il proprio percorso da calciatore con la squadra romana della Vigor Perconti, dove si è messo subito in luce, conquistando il titolo nazionale Giovanissimi nel 2014. Passa quindi nei professionisti, dove gioca con Vicenza, Udinese (di cui è capitano nella formazione Primavera) e Sambenedettese, con cui esordisce in Serie C. In seguito colleziona 50 presenze e una decina di gol in Serie D fra Ragusa, Fezzanese, Tiferno e Sancataldese.

"Arrivo qui con grande entusiasmo e ambizioni importanti: sono in una grande piazza e desidero ripagare la fiducia della società - ha dichiarato Brunetti nella conferenza di presentazione - cercherò di adattarmi al meglio al gioco della squadra. Darò di tutto per trovare quella continuità che non ho mai avuto. Io sono un centrocampista abbastanza dinamico, di corsa, posso ricoprire varie posizioni in mezzo al campo. L'obiettivo principale è quello di raggiungere la promozione: ai tifosi chiedo il massimo sostegno per incoraggiarci sempre. Sono già pronto per scendere in campo, non vedo l'ora".