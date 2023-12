Akragas, altro arrivo in rosa: c’è la firma dell’esperto Fragapane

Difensore centrale, ha un curriculum importante per aver militato in Serie D con Città di Sant'Agata e Marsala. Ha giocato parecchi campionati in Eccellenza indossando le maglie di Sancataldese, Mazarese, Pro Favara, Dattilo e Kamarat