Akragas, altri due stage in programma per formare le squadre del settore giovanile

Altri due stage in programma per formare le squadre del settore giovanile dell'Akragas.

Due selezioni si terranno il 2 e 3 agosto prossimi, dalle ore 17, presso l'impianto sportivo di Fontanelle, in presenza del responsabile del settore giovanile Dino De Rosa e del suo staff.

In particolare, domani sono attesi tutti coloro vorranno far parte della squadra "Giovanissimi" e quindi i nati negli anni 2009, 2010 e 2011. L'indomani, invece, giovedì 3 agosto, sono convocati tutti i giovani calciatori nati negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 per completare le formazioni della categoria Juniores e Under 17.