L'Akragas torna in campo: ripresi gli allenamenti in vista della sfida di ritorno contro l'Isernia

È ripresa a pieno regime la preparazione atletica dell'Akragas in vista della sfida di ritorno della semifinale nazionale playoff sul campo del Città di Isernia. Il match è in programma alle ore 16.30. Dopo lo zero a zero di domenica scorsa allo stadio Esseneto di Agrigento, ai biancazzurri potrebbe anche bastare il pareggio con gol per ottenere la qualificazione alla finale.

La squadra akragantina si allenerà anche domani e giovedì pomeriggio, e venerdi mattina. La partenza per il Molise è prevista venerdì pomeriggio in pullman per il porto di Palermo. La comitiva biancazzurra sabato mattina sbarcherà a Napoli e viaggerà in direzione Isernia per la rifinitura e il ritiro pre-partita.