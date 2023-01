Akragas, allenamenti ripresi: influenzati Semenzin, El Yakoubi, Sansone e Garufo

Ripresa degli allenamenti in casa Akragas, dopo la pausa per le festività di fine anno e inizio del nuovo. La squadra biancazzurra, agli ordini di mister Nicolò Terranova e del suo staff, prepara il ritorno in campo previsto per domenica 8 gennaio.

L'Akragas, infatti, sarà di scena a Leonforte contro la Leonfortese per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A. Il match è in programma alle ore 14:30.

Assenti, causa influenza, parecchi calciatori e tra questi Semenzin, El Yakoubi, Garufo e Sansone.