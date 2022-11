Akragas, si lavora in vista della difficile trasferta contro la Mazarese: obiettivo non interrompere la marcia

Seduta pomeridiana di allenamento per l'Akragas, che intensifica la preparazione in vista della insidiosa trasferta di domenica contro la Mazarese.

Al Nino Vaccara andrà in scena un bel match, tra due formazioni che ambiscono alla vittoria del campionato. La formazione giallorossa ha totalizzato sinora 16 punti in classifica, trovandosi a meno sei lunghezze dai biancazzurri. La squadra mazarese è reduce dal pari esterno contro il Marineo, ma nelle due giornate giornate precedenti aveva ottenuto due vittorie. Ieri, come da programma, doppia seduta di allenamento per l’Akragas. Forza e trasformazione svolte in mattinata, nel pomeriggio la giornata si era conclusa con possessi a pressione ed esercitazioni di reparto. Gli uomini di Terranova oggi effettuano una seduta pomeridiana all'Esseneto: il match si avvicina e i biancazzurri vogliono evitare che il loro percorso possa subire delle battute d'arresto.

Per quanto riguarda il settore giovanile, l'Akragas è stata rimontata e battuta dal Kamarat 3-1. È arrivata, dunque, la prima sconfitta in campionato per la formazione juniores dell'Akragas. I giovani di mister Emiliano Bellavia si sono arresi al Kamarat per 3-1.

La partita, allo stadio dei Salaci di Cammarata, si era messa bene per l'Akragas, passata in vantaggio grazie alla rete di Sanfilippo. Poi il Kamarat è cresciuto, ha prima pareggiato e poi segnato altri due gol portando a casa l'intera posta in palio.

Questa la formazione iniziale scesa in campo: Omodei, Sferlazza, Mallia, Messina, Garifi, Cuscio, Burgio, Bennardo, Puma, Sanfilippo, Graci.