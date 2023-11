Akragas, adesso un turno di riposo in calendario: dirigenza vigile e attiva sul mercato

Domenica l’Akragas di Marco Coppa osserverà il turno di riposo “forzato” imposto dal calendario. A riposare saranno i biancazzurri e la Sancataldese. In programma doveva esserci il match contro il Lamezia Terme, ritiratosi dal campionato.

La squadra biancazzurra tornerà in campo domenica 10 dicembre, in trasferta contro il San Luca. Non ci sarà, certamente, il portiere Sorrentino: tre turni di squalifica per lui. Mano pesante del giudice sportivo, ma va detto che sembrano davvero eccessive: l’estremo difensore biancazzurro ha ingenuamente reagito ad un pugno subito.

I Giganti sono già a lavoro per preparare la trasferta in Calabria: i ragazzi di Coppa saranno in campo sino a venerdì ogni mattina, poi la ripresa è fissata per lunedì.

Intanto, la dirigenza è a lavoro per finalizzare alcune operazioni di mercato: da quanto filtra, in arrivo almeno un portiere. In uscita, inoltre, alcuni nomi.