Akragas ancora attivo sul mercato: ingaggiato l'attaccante Leonardi

Dopo l'acquisto del centrocampista Taormina la squadra agrigentina ha comunicato l'arrivo dell'attaccante ex Biancavilla che va a rinforzare il reparto avanzato

Proseguono le operazioni di mercato per l'Akragas in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza. Dopo l'ingaggio del centrocampista Taormina la squadra agrigentina ha perfezionato un'operazione per il reparto avanzato ingaggiando dal Biancavilla Giovanni Leonardi.

Classe 2001 Leonardi è un attaccante duttile che può giocare sia da seconda punta che come ala. Il giocatore ha indossato in precedenza anche le maglie di Corigliano, Roccella, Palmese e Sancataldese, dove ha maturato una grande esperienza in quarta serie.

Il giocatore dopo la firma del contratto e la foto di rito con il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata si è aggregato subito alla rosa scendendo in campo per svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.