Licata: il recupero di domenica con l'Acireale si giocherà a porte chiuse al Gaeta di Enna

Il recupero della partita tra Acireale e Licata in programma domenica pomeriggio non si giocherà al comunale di Aci Sant'Antonio ma al Gaeta di Enna a porte chiuse. La decisione è stata presa dalla Lnd a seguito della condanna a disputare due turni in campo neutro e senza pubblico emessa dal giudice sportivo nei confronti della società granata, altresì multata di 4000 euro.

Sarà dunque questo lo scenario in cui si giocherà questo derby siciliano in cui il Licata, in caso di vittoria contro la terza forza del torneo, consoliderebbe il settimo posto dando ulteriori note di prestigio ad un campionato di buon livello in linea con le aspirazioni di partenza del club.