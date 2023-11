Akragas, domani il derby in trasferta contro l'Acireale: Coppa chiede personalità ai suoi

Vigilia della sfida sul campo dell’Acireale in casa Akragas: il derby siciliano inizierà domani pomeriggio alle ore 17.

In sala stampa, dall'Esseneto, Marco Coppa ha presentato la gara: "Sarà una partita affascinante - ha esordito Coppa - conosco la cornice di pubblico che troveremo ad Acireale: hanno fame di calcio, prevedo una bella giornata sugli spalti. Speriamo di fare una partita di grande personalità, serve questo per andare a giocare su questi campi".

Il tecnico non ha una ricetta per la vittoria: "Credo soltanto nel lavoro che portiamo avanti quotidianamente - ha precisato il tecnico - dobbiamo proseguire nella nostra crescita graduale. Non ci sono segreti, serve lavorare sodo costantemente. Il nostro avversario è stato costruito per stare in altre posizioni di classifica, noi ce la metteremo tutta. Abbiamo vissuto una settimana tipo - ha concluso l'allenatore - ho visto intensità ed entusiasmo. Non dovremo mai abbassare la guardia".