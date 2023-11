Akragas, Coppa dopo il pareggio contro l'Acireale: "Amaro in bocca, paradossale quanto accaduto"

"Abbiamo espresso un calcio di alto livello per 65 minuti ma se, alla fine, il risultato dice 3-3 significa che abbiamo delle responsabilità".

Non usa giri di parole Marco Coppa, tecnico dell'Akragas, al termine del pazzo pareggio per 3-3 contro l'Acireale: fuori casa, i Giganti dominavano la gara sul 3-0. Poi un blackout generale ha alimentato le speranze dei padroni di casa, che hanno completato la rimonta.

"Non parlo più degli arbitri, anche se mi dicono che il rosso che abbiamo subito non c'era - ha esordito Coppa -. Mi dicono anche che il rigore non ci fosse, torniamo a casa con un pareggio. Abbiamo visto l'Akragas rendersi superiore rispetto all'Acireale, credo che questo sia oggettivo. Alla vigilia avevo illustrato il valore dell'avversario, eravamo consapevoli della difficoltà del match. L'Akragas ha avuto grandi meriti, è riuscita ad annullare l'avversario per gran parte del match. Per 65 minuti c'è stata una sola squadra in campo, abbiamo surclassato gli avversari: lo dico senza polemica".

In chiusura Coppa commenta il primo pareggio fuori casa della stagione: "Punto guadagnato o due persi? Non so rispondere con precisione, potevamo perdere alla fine è vero. Penso pure però che potevamo vincere. Il rosso nei nostri confronti ha riaperto il match, questo va sottolineato. Sul 3-0 abbiamo considerato chiuso il match? Sono d'accordo solo in parte, l'Acireale pressava molto: da quando siamo rimasti in dieci noi la gara è cambiata. Paghiamo l'inesperienza dei nostri giovani - ha concluso Coppa - la parità numerica ristabilita comunque non deve essere un alibi per noi".