Akragas, che harakiri: i biancazzurri in vantaggio per 3-0 pareggiano 3-3 contro l’Acireale

L'Akragas di Marco Coppa pareggia 3-3 ad Acireale: allo stadio Aci e Galatea va in scena una partita pazza, ricca di stravolgimenti ed emozioni. Grande delusione, però, per i Giganti: i biancazzurri, infatti, erano in vantaggio di tre reti e hanno subito la rimonta dei padroni di casa. Un punto che muove la classifica ma che, indubbiamente, lascia i tifosi con l'amaro in bocca. Un harakiri incredibile per la formazione akragantina, che poteva tornare dalla trasferta etnea con tre punti in tasca.

Coppa comincia il match con un 3-4-2-1: Sorrentino in porta; Rechichi, Cipolla e Pantano in difesa; Di Stefano, Perez, Sanseverino e Mannina a centrocampo; A. Di Mauro e Grillo a supporto di Leuca.

I biancazzurri cominciano benissimo la gara, visto che dopo dieci minuti arriva il gol del vantaggio: la rete viene firmata da Di Mauro. La squadra di Coppa gioca bene, con un fraseggio rapido ed efficace che mette in difficoltà i padroni di casa. Al 22' ecco il raddoppio: è Leuca a scrivere il proprio nome a referto.

Al 24' l'Acireale rimane in dieci, l'arbitro espelle Vaccaro. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 2-0 per l'Akragas.

Ad avvio ripresa la squadra di Coppa porta a tre le proprie reti: è Xavi Perez ad andare in gol. I padroni di casa si riversano in avanti non avendo nulla da perdere, nel tentativo di accorciare le distanze. Gli attacchi dell'Acireale, infatti, sortiscono l'effetto sperato perchè al 64' è Maltese a firmare il gol dell'1-3. Poco dopo Sorrentino viene espulso, ristabilità la parità numerica in campo.

Passano cinque minuti ed è Cicirello a realizzare il gol del 2-3: partita definitivamente riaperta. Il forcing dei padroni di casa si fa intenso, la squadra di Marra ci crede. Al 77' la rimonta viene completata: dal dischetto è Savanarola a firmare la rete del 3-3.

Nel finale non si registrano più occasioni nitide, grande rammarico per i biancazzurri che non riescono ad ottenere l'intera posta in palio.