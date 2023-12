Pro Favara, altro successo esterno: contro l'Accademia Trapani basta un gol di Lucarelli

Ottava vittoria in trasferta su otto partite: la Pro Favara si conferma l'unica squadra in Eccellenza ad ottenuto "bottino pieno" lontano dal Bruccoleri e termina il girone d'andata al secondo posto, rimanendo in scia della Nissa. Ai ragazzi di Gaetano Catalano, contro l'Accademia Trapani, basta un gol di Lucarelli nel primo tempo: tre punti importanti che confermano il buon momento e aumentano l'autostima del gruppo.

Un'altra nota positiva arriva dal reparto arretrato: la porta è inviolata da 345'.

Adesso in programma la sosta natalizia, un periodo da dedicare aio richiami atletici per ripartire con maggiore energia. Il prossimo appuntamento è fissato per il 7 gennaio, in casa contro il Geraci.