Akragas, sconfitta in trasferta: il Real Casalnuovo batte i biancazzurri 3-2

Partita piuttosto combattuta allo stadio Domenico Iorio: padroni di casa in vantaggio con un rigore di Reginaldo, raddoppio di Carnevale ad inizio ripresa. La squadra di Coppa reagisce con un eurogol di Grillo, quindi rimane in dieci per il rosso a Rechichi. Al 90’ il 3-1 di Dore, nel quinto di recupero il rigore trasformato da Trombino