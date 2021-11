Akragas, continua la preparazione per la sfida alla Mazarese

Archiviata la vittoria nel derby contro il Canicattì, che è valsa il primato in classifica in coabitazione con gli stessi racinari e la Nissa, l'Akragas si proietta già alle prossime sfide con il calendario che prevede un altro scontro diretto per l'alta classifica.

Prosegue la preparazione dei biancazzurri in vista della sfida di domenica, 28 novembre, a Mazara del Vallo, contro la Mazarese, una delle squadre più forti del campionato di Eccellenza, girone A. I biancoazzurri, agli ordini di mister Giuseppe Anastasi, sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Canicattì, mentre la Mazarese ha perso di misura sul campo della Parmonval. Assenti per infortunio il centrocampista Treppiedi e il difensore Biancola. Tutti gli altri sono a disposizione per preparare al meglio la trasferta in terra trapanese. Il match è in programma alle ore 15.