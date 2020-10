I tifosi dell'Akragas tornano allo stadio per la sfida con la Sancataldese, Di Gaetano: "Giocare senza di loro è squallido"

Il calendario della quinta giornata di andata del girone “A” del campionato di eccellenza di calcio propone la sfida tra due delle squadre più quotate per il salto di categoria, ovvero l’Akragas di mister Di Gaetano e la Sancataldese del tecnico Settineri. Fischio d’inizio alle ore 15:30 allo stadio “Esseneto” che dopo un lungo periodo di isolamento, ritrova, seppur in numero limitato, il suo pubblico.

In occasione del match di domani infatti, sarà consentito l’ingresso di 682 spettatori, in osservanza delle nuove regole introdotte dal recente Dpcm infatti, il 15% della capienza complessiva dello stadio può essere usufruita dalla tifoseria. Si tratta di un numero, comunque, ampiamente adeguato alla categoria. Soddisfatto per il ritorno del pubblico all’Esseneto si è detto il tecnico akragantino, Francesco Di Gaetano che hai microfoni di AgrigentoNotizie ha ribadito: “Senza il pubblico, è quasi squallido giocare a calcio”.

Durante la consueta conferenza di presentazione pre-gara, il presidente dell’Akragas, Sonia Giordano ha annunciato l’ingresso, nel quadro dirigenziale della società, di Cristian Licata a cui è stata affidata la direzione generale. Subentra al dimissionario Francesco Filippazzo.