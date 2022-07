Archiviato il sogno ripescaggio, l'Akragas torna al lavoro per iniziare a preparare la nuova stagione. Domani pomeriggio la squadra, ancora in fase di completamento sul mercato, si ritroverà allo stadio Esseneto per il raduno precampionato.

L'appuntamento è fissato alle 14 per le formalità iniziali e il primo allenamento.