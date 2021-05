L'Akragas all'esame Cus Palermo, Sicurella: "Contro di noi tutti danno il massimo, siamo pronti alla battaglia"

Mister Di Gaetano: "Non hanno nessuna pressione, non dobbiamo farli giocare. Pronti a dare il massimo"

Domani, sabato 8 maggio, l'Akragas giocherà in anticipo sul campo del Cus Palermo per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Fischio d'inizio alle ore 16:30. Presentano la partita mister Francesco Di Gaetano e l'attaccante Simone Sicurella. E' proprio l'agrigetino a volere caricare i suoi compagni. "Contro di noi tutti danno il massimo. Siamo pronti alla battaglia. Abbiamo voglia di riscattarci più che mai". E sugli avversari, Sicurella parla così: "Mi aspetto una squadra determinata. A noi, però, questo non deve interessare. Il pareggio di domenica scorsa ci sta molto stretto. Voglio recupare i punti persi".

A prensentare il match anche mister Di Gaetano: "Sarà una partita difficile da affrontare. Loro mentalmente sono molto iberi. Noi per riuscire a batterli dobbiamo essere concentrati al massimo. Che Cus Palermo mi aspetto? Non hanno pressioni, non dobbiamo farli giocare”.