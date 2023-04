Calcio a 7, l'Agrigentina Events a caccia del titolo regionale con gli Esordienti

L'Agrigentina Events, che nell'ultima edizione, risalente al 2019, si è fermata in finale, prova a conquistare il titolo regionale nella categoria Esordienti nel torneo di calcio a 7 giovanile in programma, dal 23 al 25 aprile, all'Athena Resort di Scoglitti dove saranno in gara circa 40 formazioni di tutta la Sicilia.

L'Aics (Associazione italiana cultura e sport) di Agrigento, presieduta da Giuseppe Petix e di cui è responsabile del settore calcio Pino Motisi, sarà presente con la formazione di atleti nata negli anni 2010 e 2011.

La squadra della presidente Liliana Russello proverà a vincere il torneo che riprende dopo tre anni di stop legati alla pandemia.