Calcio a 5 serie C2, l'Akragas Futsal si prepara a ripartire dopo la pandemia

L’estate è appena entrata nel vivo ed in ambito sportivo si sta risvegliando in appassionati ed addetti ai lavori la voglia di ripartire.

E’ il caso dell’Akragas Futsal che, dopo aver interrotto il proprio cammino nel campionato C2 di calcio a 5 dello scorso anno, a causa dello stop imposto dalla pandemia, ha riacceso i motori in vista della stagione agonistica 2021/2022.



"Già da qualche giorno siamo a lavoro per riorganizzare l’assetto dirigenziale della società – affermano i soci – e stiamo cercando di creare un gruppo solido e coeso, che possa permetterci di affrontare la prossima stagione, e quelle future, nel migliore dei modi".Nel corso dei prossimi giorni ufficializzeremo le nuove cariche dirigenziali con in testa il nuovo Presidente e la nomina del nostro l’allenatore. Lavoreremo per formare un roster che abbia il giusto mix di freschezza ad esperienza. Abbiamo giovani importanti, che hanno assaporato le categorie superiori: saranno loro la base del nuovo progetto".