Calcio a 5, l'Akragas Futsal riparte dal nuovo assetto societario: ecco tutte le nomine

Preso atto delle dimissioni dell’ormai ex presidente Giuseppe Paradisi, il team biancoazzurro ha riorganizzato il gruppo gestionale per affrontare al meglio la prossima stagione

Nuova stagione e nuovo assetto societario in vista del prossimo campionato di serie C2: l'Akragas Futsal riparte proprio da qui. S

Si preannuncia una stagione piena di cambiamenti, soprattutto, almeno per il momento, fuori dal campo di gioco.

Preso atto delle dimissioni dell’ormai ex presidente Giuseppe Paradisi, il team biancoazzurro ha riorganizzato la società per affrontare al meglio la prossima stagione.

Ecco la nuova composizione societaria nel dettaglio:

Presidente: Vincenzo Cillari

Vice presidente: Giuliano Lauricella

Segretario/Tesoriere: Claudio Brucceri

Direttore generale: Antonio Cannella

Team manager: Daniele Calandrino

Dirigente accompagnatore: Gerlando Piparo e Carmelo Manganella

“Ringrazio i soci - ha detto il neopresidente Enzo Cillari - che hanno visto nella mia persona la figura giusta per iniziare un progetto volto a crescere e migliorare nel corso del tempo.

Con l’augurio di poter finalmente tornare a giocare e divertirci, abbiamo voluto dare continuità alla guida tecnica dello scorso anno, affidata ad Elio Caltagirone, che, con il nostro direttore sportivo Francesco Daino, è già a lavoro per allestire una squadra quanto più competitiva possibile, che possa ben figurare nel prossimo campionato".