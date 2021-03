Bentornata normalità, l'Akragas torna in campo con un nuovo acquisto: è Bulades

Bentornata normalità. L'Akragas è tornata in campo con una novità in formazione. La società del patron Sonia Giordano ha contrattualizzato un nuovo giocatore. Si tratta del forte esterno di centrocampo Romito Paolo Bulades, classe 1997, originario di Erice, in provincia di Trapani.

Il giocatore è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Trapani. Bulades ha militato anche nel Paceco (serie D), nel Gela (serie D), nel Biancavilla (Eccellenza B) e nel Mazara (Eccellenza A). Bulades è già a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento di gruppo con l'Akragas.

La presidente Sonia Giordano dichiara: "L'ingaggio del talentuoso centrocampista Bulades testimonia ulteriormente la nostra chiara volontà di continuare nel progetto di rilancio del calcio agrigentino. Vogliamo tornare nel calcio che conta il prima possibile e continueremo a rafforzare la squadra per cercare di vincere questo campionato di Eccellenza. I nostri meravigliosi tifosi meritano una grande Akragas e faremo di tutto per non deluderli".

Gli allenamenti

L'Akragas ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti di gruppo in vista del ritorno in campo per disputare le restanti gare del campionato di Eccellenza girone A, con il nuovo format previsto dalla Figc. La squadra biancazzurra, agli ordini di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff, ha svolto un'intensa seduta allo stadio Esseneto di Agrigento, rispettando in pieno tutti gli adempimenti anti-Covid contenuti nel protocollo ministeriale e sanitario, previsti per la ripresa dell'attività agonistica. L'obiettivo è arrivare in buone condizioni fisiche alla sfida casalinga del prossimo 11 aprile, alle ore 16, contro il Castellammare, valida per la settima giornata del campionato di Eccellenza. Gli allenamenti proseguiranno per l'intera settimana anche con doppie sedute di lavoro.