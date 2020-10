"Risultato non omologato", Biancavilla - Licata diventa un caso? I gialloblù presentano il ricorso

Importante comunicazione da parte dle Giudice sportico. Il match di Coppa tra il Biancavilla ed il Licata non è stato omologato. La partita, vinta sul campo dal Biancavilla (2-0), potrebbe essere messa in discussione. "Non omologato il risultato della gara del girone I Biancavilla-Licata - si legge in una nota del Giudice sportivo - per il preannuncio di reclamo presentato dalla società ospite". Alla base di tale provvedimento ci sarebbe una possibile irregolarità nei 22 del Biancavilla.

