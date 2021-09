Supercoppa di B, la Foritudo Agrigento contro Salerno per le Final eight

E' tempo di finale al PalaMoncada. La Fortitudo Agrigento affronterà la Virtus Arechi Salerno per l'ultimo atto del girone di Supercoppa di B. I padroni di casa puntano alle Final eight di Lignano Sabbiadoro e di fronte si troveranno i campani di coach Di Lorenzo pronti a dare battaglia. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo due vittorie convincenti pronti ad alzare il livello per puntare alla vittoria.

Appuntamento domani alle 18.30 al PalaMoncada.