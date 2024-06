Sfida fra retrocesse, la Fortitudo Agrigento si impone sulla Luiss Roma

Esiti ormai decisi, la Fortitudo Agrigento e la Luiss Roma sono già retrocesse ma a vincere in questa particolare sfida al Palamoncada è proprio la Fortitudo Agrigento con il risultato di 100-74. Il coach Damiano Pilot lo aveva detto alla vigilia, è importante onorare il campionato ed è importante per le carriere dei suoi giocatori e certamente non è mancato il giusto approccio alla partita, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Top scorer del match Dwaine Cohill con 28 punti, seguito da Polakovich con 19 e Meluzzi 18. Partita condotta dall'inizio alla fine e Roma non ha mai dato l'idea di poter lottare per questo match. Arriva una trasferta mercoledì e poi partita finale al Palamoncada contro Chiusi che si giocherà la salvezza, per la Fortitudo un periodo in cui si inizierà a lavorare per il prossimo campionato in serie B.

Moncada Energy Agrigento - Luiss Roma 100-74 (25-17, 31-20, 24-18, 20-19)

Moncada Energy Agrigento: Dwayne Cohill 28 (4/8, 6/6), Jacob Polakovich 19 (6/11, 0/0), Davide Meluzzi 18 (2/2, 4/8), Nicolas Morici 11 (3/5, 1/2), Alessandro Sperduto 9 (1/2, 2/6), Lorenzo Ambrosin 7 (1/2, 1/7), Emanuele Caiazza 4 (0/2, 1/2), Sadio soumalia Traore 2 (1/1, 0/1), Mait Peterson 2 (1/1, 0/0), Albano Chiarastella 0 (0/0, 0/2), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Jacob Polakovich 18) - Assist: 20 (Davide Meluzzi, Nicolas Morici 4)

Luiss Roma: Domenico D'argenzio 19 (2/4, 2/7), Matteo Fallucca 15 (0/2, 5/10), Valerio Cucci 13 (5/8, 0/5), Tyler francis Sabin 13 (1/2, 1/5), Tyler Cain 7 (3/5, 0/0), Marco Pasqualin 4 (1/1, 0/1), Riccardo Salvioni 3 (1/3, 0/2), Matija Jovovic 0 (0/0, 0/1), Beniamino Basso 0 (0/1, 0/0), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 30 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Tyler Cain 9) - Assist: 8 (Tyler francis Sabin 3)