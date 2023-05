Serie A2, iniziano i playoff e la Fortitudo prova l'impresa contro la Vanoli Cremona

Può una neopromossa pensare di lottare per fare il salto di categoria in un solo anno? Sì, se ti chiami Fortitudo Agrigento, non perdi in casa da novembre ed hai appena messo sotto contratto Matteo Imbrò, reduce dall'esperienza con la Givova Scafati in LBA. Lo riporta l'Ufficio Stampa del club in una nota.

La Fortitudo Agrigento fa sul serio e decide di affrontare la Vanoli Cremona, una delle favorite per la vittoria del campionato, con il massimo delle possibilità a propria disposizione. La Vanoli Cremona è una delle due sole squadre che è riuscita nell'impresa di vincere al Palamoncada ma era ottobre e tante cose sono cambiate da allora.

Oggi, complice l'infortunio di Daeshon Francis alla caviglia, è arrivato un rinforzo importante come quello di Matteo Imbrò, come ala e come play, ottimo anche in fase difensiva. Per Imbrò è la prima volta con la maglia della Fortitudo Agrigento ma è nato a Porto Empedocle e quindi per lui è un ritorno a casa. Ritorno al Palamoncada anche per l'ex Jalen Cannon, incisivo nelle due gare di campionato dove ha affrontato Agrigento.



I playoff si giocheranno al meglio di 5 gare e sono divisi per tabelloni: oro e argento. Per la Fortitudo arriva il tabellone Oro e Gara 1 si giocherà domani alle 20:30 al Palaradi di Cremona, Gara 2 il 15 Maggio alle ore 20 al Palaradi e poi il 19 si torna al Palamoncada per Gara 3 alle 20:30.

Pronto e carico coach Cagnardi alla vigilia del match: "Siamo arrivati ai playoff da underdog e tali ci sentiamo, la squadra non vede l'ora di confrontarsi contro la Vanoli Cremona, una delle squadre più attrezzate della Serie A2 che arriva a questa fase finale dopo una stagione solida e costante, forte di un roster di primo livello e di un'organizzazione tecnica frutto del lavoro di Demis Cavina che si riconferma, senza peraltro ce ne fosse bisogno un Coach Top per la categoria".

"Tutte cose - sottolinea il Coach della Fortitudo - che sapevamo già e che non ci faranno perdere le caratteristiche che ci hanno accompagnato per tutta la stagione. Abbiamo inserito un giocatore importante a dimostrazione che la società ha riconosciuto il lavoro della squadra ed in virtù dell'infortunio di Francis ha voluto premiare lo sforzo dei ragazzi dando loro la possibilità di provare a reggere l'impatto di una serie playoff difficile ma stimolante come quella che ci aspetta".