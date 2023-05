Serie A2, la Fortitudo Agrigento prova l'impresa con la Vanoli Cremona

Rimontare un parziale di 2-0 non è mai semplice per nessuno e lo sa bene la Fortitudo Agrigento, chiamata all'impresa contro la Vanoli Cremona nei quarti di finale del tabellone oro nei playoff per approdare in Serie A.

Venerdì 19 maggio, palla a due alle 20:30, al Palamoncada andrà in scena Gara 3, un dentro o fuori per la squadra di coach Cagnardi che ha perso le prime due sfide a Cremona ed ora prova il tutto per tutto tra le mura amiche.

La Vanoli Cremona è una delle due squadre ad aver vinto al Palamoncada in tutta la stagione ma era la seconda giornata, nel mese di ottobre, ed ancora troppo presto prima che le mura amiche diventassero un vero e proprio fortino.

In Gara 2 la squadra di coach Cagnardi ha tenuto testa per metà partita ed ha dimostrato che al massimo delle sue potenzialità ha ancora una chance di giocarsela, avere il pubblico a favore e l'ipotetica Gara 4 in casa possono essere un grande stimolo per provare l'impresa

"Torniamo ad Agrigento per gara 3 - sottolinea il tecnico della Fortitudo - e siamo consapevoli della forza e della preparazione dei nostri avversari che ad oggi ci sono stati semplicemente superiori. Sarà una gara diversa dalle precedenti e ci siamo preparati con l'intenzione di regalare una vittoria alla nostra gente ed alla nostra società, sentiamo di meritarla per il cammino fatto fino ad ora e sappiamo che il palaMoncada ci spingerà oltre i nostri limiti".

Prima del match verrà premiato Alessandro Grande come MVP del campionato per il mese di Aprile. Appuntamento domani alle 20:30 per una grande partita.