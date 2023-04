Serie A2, Agrigento la spunta in trasferta all'Estra Forum di Chiusi

LA CRONACA- Inizia con una sconfitta il girone bianco della San Giobbe che all’Estra Forum cede 79-84 ad Agrigento. Ritmo altissimo in avvio, Agrigento prova la fuga ma i toscani reggono botta e il primo quarto va in archivio con la Moncada avanti di un punto. Al rientro Agrigento continua a dettare il ritmo, ma questa volta la San Giobbe non riesce a stare al passo. Gli ospiti segnano a raffica e i padroni di casa soffrono la pressione: il divario alla fine del primo tempo assume proporzioni ampie e la partita sembra indirizzata. I lacustri però non sono dello stesso avviso.

Un terzo quarto al limite della perfezione rimette tutto in gioco, il vantaggio di Agrigento dai tredici punti passa a un solo possesso e sia la formazione biancorossa che tutto il pubblico dell’Estra Forum ci credono davvero. Medford sale in cattedra con giochi di prestigio, Bolpin trova la continuità mai avuta nell’arco del match e Ikangi mette canestri pesanti. Il tutto unito al solito, solido Utomi permette alla San Giobbe di operare il sorpasso. Agrigento è squadra vera e nel momento di difficoltà non molla, nonostante l’infortunio di Francis. Prima Grande e poi Costi centrano il bersaglio grosso. Non basta dunque la rimonta a Chiusi che all’ultimo vede sfumare una partita vinta comunque meritatamente dai siciliani.

IL TABELLINO-Umana San Giobbe Chiusi – Moncada Energy Agrigento 79-84 (16-17; 20-32; 26-16; 17-19)

San Giobbe: Cavalloro Utomi 16, Candotto, Medford 19, Bolpin 12, Braccagni, Martini, Bozzetto 4, Raucci 2, Raffaelli 2, Possamai 14, Ikangi 10 Capo All. Bassi, Primo Ass. Piersante, Secondo Ass. Civinini

Agrigento: Marfo 10, Ambrosin 16, Grande 21, Costi 10, Chiarastella 7, Bellavia, Peterson 5, Mayer, Francis 15, Negri Capo All. Cagnardi, Primo Ass. Cardelli

Arbitri Masi, Attard, Mottola