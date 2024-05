Inizia la fase "salvezza": Fortitudo a "caccia" di un'impresa contro Nardò

È il momento del "verdetto": permanenza in serie A2 o retrocessione in serie B? La Fortitudo Agrigento è a "caccia" di un'impresa. Inizia la fase "salvezza" in un girone di 6 squadre. Solo le prime due si salvano e la seconda è Nardò, avversaria di domenica, distante ben 10 punti. Alle ore 18 a Nardò andrà in scena il primo scontro diretto, perdere significherebbe andare sotto di 12 punti con altre 9 partite da giocare e l'impresa sempre più ardua di salvarsi. La Fortitudo, di coach Pilot, dovrebbe infatti vincere almeno 7 partite sperando che le dirette avversarie perdano terreno.

"Ci stiamo preparando a questa partita sapendo che importanza ha, Nardò occupa la seconda posizione in chiave salvezza e quindi deve essere il nostro obiettivo da raggiungere, ci dividono 10 punti e gli scontri diretti sono fondamentali per cercare di avere qualche speranza - ha detto coach Pilot - . Lo facciamo preparando una partita contro un avversario che conosciamo bene avendoci giocato poco tempo fa dove abbiamo iniziato malissimo e abbiamo sofferto Smith quindi se vogliamo competere contro una squadra che nelle ultime due partite ha fatto benissimo e quindi per farlo dobbiamo avere chiaro quali sono i loro punti di forza ed è stato l'obiettivo di questa settimana. Fisicamente non stiamo benissimo, stiamo cercando di recuperare tutti anche se non sarà facile". Appuntamento a domenica alle ore 18 per la prima partita della fase salvezza, Nardò-Fortitudo Agrigento. Diretta su LNP Pass.