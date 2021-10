Basket, Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Fortitudo Agrigento 81 a 77

Squadra in casa

Squadra in casa Talos Ruvo

Seconda sconftta in campionato per la Fortitudo Agrigento. Al PalaColombo i ragazzi di coach Catalani si arrendono alla Tecnoswitch Ruvo di puglia 81 a 77.

Partita molto equlibrata e combattuta fino all'ultimo, con Morici e compagni che sono entrati nell'ultimo quarto di gioco avanti ma che non sono riusciti ad arginare la forza offensiva dei padroni di casa capaci di segnare 25 punti nell'ultimo periodo. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca alla compagine agrigentina, ma che regala anche tante certezze per il futuro della stagione.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Moncada Energy Agrigento 81-77 (21-19, 18-26, 17-13, 25-19)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Leonardo Ciribeni 18 (3/6, 4/6), Shaquille Hidalgo 15 (7/10, 0/0), Gianni Cantagalli 13 (2/4, 2/6), Kurt Cassar 12 (5/10, 0/0), Nikola Markovic 8 (3/4, 0/4), Mattia Mastroianni 7 (2/4, 1/2), Riccardo Bartolozzi 4 (2/4, 0/1), Thomas Monina 2 (1/2, 0/0), Giuseppe Ippedico 2 (1/1, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Kurt Cassar 7) - Assist: 17 (Shaquille Hidalgo 5)

Moncada Energy Agrigento: Nicolas Morici 21 (6/10, 3/7), Albano Chiarastella 15 (3/4, 0/4), Alessandro Grande 14 (3/6, 1/4), Cosimo Costi 14 (1/5, 4/5), Santiago Bruno 5 (0/1, 1/5), Mait Peterson 4 (2/5, 0/0), Andrea Lo biondo 4 (2/3, 0/1), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/4), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Albano Chiarastella 11) - Assist: 18 (Albano Chiarastella, Alessandro Grande 6)