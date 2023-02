Real Basket Agrigento, vittoria su Patti nella prima di ritorno con la serie C

Vittoria contro Patti per i ragazzi della Real Basket nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Per la prima volta Agrigento parte con Farruggia (2006) play titolare che dopo un inizio stentato si mette in mostra per maturità cestistica e impegno in fase difensiva.

I primi 20 minuti di gioco vede le due squadre andare a braccetto nel punteggio senza che nessuna delle due compagini riesce a dare un break decisivo e si va al riposo lungo sul punteggio di 46-39. Nel terzo quarto, la Real Basket piazza il parziale decisivo con i tiri da tre punti dei fratelli Fernandez e con i due canestri importanti dell’esordiente Riccardo Rizzo.

Nel 4° quarto coach Ferlisi continua a stimolare i ragazzi dando spazio alla panchina e tenendo a riposo i titolari, il gioco perde di fluidità e Patti tenta un recupero che comunque viene stoppato dagli Agrigentini dopo un time-out di Ferlisi che striglia i ragazzi e li incita a non perdere la concentrazione.

La partita si conclude con la vittoria dei biancoazzurri che festeggiano, così, la loro ottava vittoria in campionato.