Terza vittoria per la Real Basket: la squadra del coach Ferlisi si aggiudica il match contro la Domenico Savio

E sono tre: la Real Basket Agrigento continua a collezionare successi in campionato. In un PalaNicosia finora inviolato, la squadra di coach Ferlisi si aggiudica il terzo match consecutivo della stagione battendo la Domenico Savio con un perentorio 80 a 57.

Mattatori della serata i fratelli Fernandez autori di ben 58 punti: Tomas ne mette a referto 31 e Francisco 27. Sul versante opposto, la compagine di coach Pati, dopo un buon primo quarto, ha ceduto alla distanza. Buona la performance di Janic, autore di 32 punti. La Real Basket apre i giochi con una tripla di Francisco Fernandez. I gialloblù ospiti non si fanno intimorire e piazzano un mini-break di 7 a 0. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e arriva il pareggio a quota 7 firmato dai fratelli Fernandez. Tuttavia la Domenico Savio c’è: trascinata da Janic si porta nuovamente avanti (7-10) a metà della frazione, costringendo il coach Ferlisi al time-out. La strigliata ha effetti immediati e arriva il controsorpasso (11-10).

Gli ospiti tentano un nuovo allungo (11-15), ma vengono nuovamente riacciuffati e – in un finale di frazione punto a punto – la Real Basket piazza lo sprint con cui si aggiudica i primi 10' (21-17). Il secondo quarto è un affare di casa Fernandez: Francisco è implacabile dall’arco e arriva il primo vantaggio in doppia cifra (33-23) a metà frazione; poi ci pensa Tomas a incrementare ulteriormente fino al 43 a 31 con cui si chiude la prima parte di gara. Al rientro i biancazzurri sono in totale controllo. Una tripla di Francisco Fernandez mette il turbo agli uomini di coach Ferlisi che ritoccano continuamente il vantaggio fino al +20 (52-32).

Sul versante opposto, la Domenico Savio fa quel che può ma è in totale balia dei biancazzurri che, alla terza sirena, chiudono con un margine rassicurante (67-43). Nell’ultimo quarto cambia poco: la Real Basket, pur concedendo qualcosa agli avversari, la chiude in scioltezza e può già pensare all’impegnativa trasferta di Palermo contro il Cus.