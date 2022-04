Serie B: La Fortitudo Agrigento cade a Ragusa e interrompe la striscia di vittorie

Squadra in casa

Si ferma a 21 la striscia di vittorie della Fortitudo Agrigento. I ragazzi di coach Catalani cadono nel derby contro la Virtus Kleb Ragusa valido nel recupero della 19esima giornata di campionato.

Una sfida molto combattuta dove i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio della capolista grazie ad una ripresa giocata in maniera perfetta. Per la Fortitudo è mancata un pò di energia nei due quarti finali, dopo una partenza ottima e un primo tempo concluso avanti di dieci punti. Grande merito però a Ragusa che ha saputo rimontare la prima della classe, con grande forza e determinazione interrompendo cosi la storia striscia di successi di Agrigento e portando a casa due punti fondamentali per la sua corsa play-off.

Virtus Kleb Ragusa - Moncada Energy Agrigento 77-74 (16-19, 19-26, 20-14, 22-15)

Virtus Kleb Ragusa: Paolo Rotondo 19 (7/15, 0/0), Mattia Da campo 17 (5/8, 1/2), Fabio Stefanini 15 (5/10, 1/5), Roberto Chessari 13 (2/4, 2/3), Giovanni Ianelli 10 (3/6, 0/1), Giorgio Canzonieri 3 (0/0, 1/2), Andrea Picarelli 0 (0/4, 0/1), Simon Ugochukwu andrew 0 (0/1, 0/2), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0), Tommaso Incremona 0 (0/0, 0/0), Lucio Salafia 0 (0/0, 0/0), Andrea Sorrentino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Paolo Rotondo 17) - Assist: 9 (Paolo Rotondo, Roberto Chessari, Andrea Picarelli 2)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 19 (6/8, 1/4), Sadio soumalia Traore 16 (5/7, 1/4), Cosimo Costi 14 (4/8, 0/3), Giuseppe Cuffaro 7 (1/3, 1/3), Santiago Bruno 6 (0/0, 2/6), Mait Peterson 6 (3/5, 0/0), Andrea Lo biondo 6 (2/5, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Giorgio Parla 0 (0/1, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/1, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Albano Chiarastella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 39 8 + 31 (Cosimo Costi 11) - Assist: 11 (Sadio soumalia Traore 4)