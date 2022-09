Tutto pronto in casa Fortitudo per il ritorno in A2, il capitano Chiarastella: ”Proveremo a fare qualcosa di speciale”

“L'obbiettivo della società era quello di ritornare in serie A2, ci aspettiamo di fare un campionato di media classifica” questo è stato l'auspicio di Gabriele Moncada, presidente della Fortitudo Agrigento di basket in occasione della presentazione ufficiale del nuovo roaster che, fra le altre cose, vede il ritorno in panchina di coach Devis Cagnardi. “Le aspettative sono molto alte – ha detto invece il capitano bianco azzurro, Alberto Chiarastella - ci sono squadre che si sono attrezzate molto bene e questo deve darci lo stimolo per provare a fare qualcosa di speciale”.