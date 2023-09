Gran galà della Fortitudo Agrigento: la società si "prende" l'abbraccio dei tifosi

E' iniziato ufficialmente ieri il nuovo corso della Fortitudo Agrigento targata Damiano Pilot. La squadra del presidente Gabriele Moncada si è potuta godere il primo vero abbraccio da parte dei tifosi biancazzurri. La location - scelta all'unanimità - dalla proprietà è stata quella del PalaMoncada.

Lo spiazzo antistante al palazzetto di Porto Empedocle è stato il palcoscenico di una serata evento, la prima della Moncada. Presentatore del "galà" è stato il giornalista e tifoso, Silvio Schembri. Hanno sfilato tutti dal nuovo coach, Damiano Pilot al "pilastro" Cristian Mayer, direttore sportivo e anima della Fortitudo Agrigento.

Sono diversi i nuovi volti della Moncada quest'anno, dall'assistente coach Marco Morganti che ha preso il posto del partente, Jack Cardelli, ai "nuovi" giocatori, come: Alessandro Sperduto, gli americani Polakovich e Cohill, ma anche Caiazza e Meluzzi. Ritorno in casa Agrigento, anche per l'argentino Nico Morici che con la maglia biancazzurra ha conquistato la tanto attesa serie A2.

Ad applaudire l'evento circa un migliaio di persone, tifosi che hanno scelto d'essere al fianco del "gigante". La presentazione, anche quest'anno, è stata un successo annunciato. La Fortitudo Agrigento farà il suo esordio in campionato il primo ottobre, la squadra di coach Pilot incontrerà Rieti.