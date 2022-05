Il PalaMoncada omaggia fra commozione e incredulità il suo patron: "Andremo avanti come avresti voluto"

Il commiato: "La famiglia biancazzurra vuole salutarti nel migliore dei modi, l'unico che conosciamo: vincendo sul campo, lavorando, riempiendo la nostra casa, questo palazzetto, ma soprattutto dimostrando che prima d'essere uomini di basket si è uomini d'onore, dando il 100 per cento per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati"

"Ci viene chiesto oggi di dirti addio, ma è troppo presto. Non siamo pronti e forse non lo saremo mai!". E' con queste parole, ricordando anche quanto lavoro ha dato all'Agrigentino e quanti uomini ha formato, che al PalaMoncada è stato ricordato - con grande commozione e con un interminabile applauso - l'imprenditore Totò, "re dell'eolico".

"La famiglia biancazzurra vuole renderti omaggio nel migliore dei modi, l'unico che conosciamo: andando avanti come tu stesso avresti voluto, vincendo sul campo, lavorando, riempiendo la nostra casa, questo palazzetto, ma soprattutto dimostrando che prima d'essere uomini di basket si è uomini d'onore, dando il 100 per cento per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati - è proseguito il commiato - . Buon viaggio".

Quella di oggi doveva essere una festa: l’ultima partita di regular season contro Cassino che doveva segnare il ritorno di Lorenzo Ambrosin e doveva essere una giornata di carica nei confronti della squadra che si appresta ad affrontare i playoff per tornare in Serie A2. Nulla sarà però mai più come prima perché non ci sarà più il patron Salvatore Moncada. Un dolore immenso per la famiglia, per la sua azienda e per tutto la famiglia Fortitudo Agrigento, a lui piaceva definirla così. Per volere del presidente, il figlio Gabriele, la partita si sta disputando regolarmente.