La Fortitudo Moncada pronta per la sfida con il Treviglio, Pivot: "Faremo la nostra partita"

La Fortitudo Agrigento pronta a spodestare Treviglio in trasferta sabato sera alle 20:30 al Palafacchetti.

La squadra di coach Pilot, reduce dalla vittoria importante contro Casale, è pronta a sfruttare il momento negativo degli avversari, che hanno fin qui collezionato numerose sconfitte.

"Stiamo preparando la partita contro Treviglio e sicuramente il morale più alto, dopo la vittoria ottenuta con Casale, è fondamentale - dice Pilot -. E' una vittoria che ci ha dato uno scontro diretto fondamentale e che quindi ci ha dato anche una strada da prendere e su cui lavorare però è già alle spalle perchè adesso c'è Treviglio e sappiamo perfettamente che ci sono tante cose di questa partita che nascondono insidie. La prima è il momento che sta vivendo Treviglio perchè viene da quattro sconfitte consecutive, è sicuramente una società molto ambiziosa che vuole invertire la tendenza di questo momento e, nonostante non siano in ottime condizioni fisiche, comunque è una squadra con giocatori molto esperti che ha armi a disposizione per girare questo momento negativo. La partita dell'andata è ancora negli occhi di tutti, abbiamo fatto una buona partita fino al break in cui hanno messo 6 triple nel giro di due minuti capitanate da Miaschi che ha cominciato a non sbagliare più, complici anche un paio di nostri errori gravi, quindi sicuramente il motivo della partita è abbastanza chiaro e scritto, dovremo stare attenti anche alle diverse soluzioni tattiche che Treviglio sta utilizando in questo periodo, ma comunque i ragazzi stanno lavorando con attenzione in questa settimana perchè vogliamo cercare di dare continuità, e soprattutto andando in trasferta non è assolutamente semplice, ma ci proveremo senza ombra di dubbio perchè ogni occasione in questo campionato va sfruttata e non ci sono partite in cui si parte sconfitti, perciò andiamo lì sicuramente con la voglia di fare la nostra partita cercando di mettere in difficoltà la loro squadra".