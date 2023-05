Fortitudo Agrigento, colpo playoff: da Scafati arriva Matteo Imbrò

La Fortitudo Moncada Energy Agrigento comunica attraverso i propri profili social l'ingaggio di Matteo Imbrò. Il talentuoso play/guardia di Porto Empedocle, ed ex capitano di Virtus Bologna e Pallacanestro Treviso, torna a casa per rinforzare il roster in vista dei playoff.

Matteo Imbrò che ha appena concluso la regular season LBA con la Givova Scafati, sarà da subito a disposizione di coach Cagnardi, per integrarsi con il resto della squadra.

“Siamo molto contenti di questo arrivo in corsa - dichiara il Direttore Sportivo della Fortitudo Agrigento Cristian Mayer - siamo certi che le sue doti tecniche ed umane saranno di grande aiuto alla squadra”.

"Bentornato a casa Matteo -si legge sulla pagina facebook del club agrigentino - siamo sicuri che il pubblico della tua terra saprà scaldarti il cuore e darti la spinta giusta come fa ogni domenica con i nostri Giganti"