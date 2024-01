La Fortitudo pronta per il derby con il Trapani, Calvani: "Giochiamo contro i migliori"

La Fortitudo Agrigento inizia l'anno nuovo carica e motivata, con un nuovo coach e una nuova sfida davanti a sè: il derby siciliano con il Trapani, che si terrà domani alle 18 al Palamoncada.

I cugini siciliani pardono sulla carta avvantaggiati, con una lunga serie di risultati positivi alle spalle. Le due squadre si sono già affrontate due volte, la prima in Supercoppa quest'estate e la seconda in campionato dove, a differenza del primo match, a trionfare è stata Trapani con un divario netto.

"Sono molto contento di giocare il derby come prima partita perchè Trapani ha dimostrato ad oggi di essere la migliore, una squadra che su 17 partite ne perde una e ne vince 16 non è un caso se si ritrova prima in classifica dopo tante giornate - ha dichiarato coach Calvani -. Credo che competere e poter giocare contro i migliori sia assolutamente una sfida di grande gradimento per me e per i giocatori. Questa partita del derby, è una grande occasione per sostenere la squadra in un momento particolare. Noi faremo di tutto per vincere ma sarebbe auspicabile avere anche una bella spinta in più che ci accompagni durante tutta la partita, con il calore e l’affetto di tutti gli agrigentini".