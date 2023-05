Giovanni De Nicolao mai "cuore ingrato", la Fortitudo Agrigento tenta l'ex play maker

L'accordo di massima non è lontano, Giovanni De Nicolao potrebbe fare ritorno in quel PalaMoncada che lo ha visto protagonista.

La Fortitudo Agrigento del presidente Gabriele Moncada, spalleggiato dal diesse Cristian Mayer, starebbe tentando l'ex Agrigento, Giovanni De Nicolao.

Col contratto in scadenza al 30 giugno, il playmaker classe '96 avrebbe esplicitamente chiesto alla Pallacanestro Varese di essere liberato subito per potere diventare il vero rinforzo della Moncada allenata da Devis Cagnardi. Ritorni, ma anche destini che si intrecciano. Si, perchè, è come se De Nicolao avesse un conto aperto con Agrigento e con la Fortitudo.

Con la maglia biancazzurra, "De Nik" ha disputato un'ottima annata, per lui: 9.6 punti, 3.9 rimbalzi e 3.6 assist. Numeri che sono rimasti nella mente del suo coach, Devis Cagnarti, anche lui tentato di riavere alla corte di Agrigento il play maker veneto.

De Nicolao sarebbe l'innesto in più in chiave PlayOff. La Moncada, con questo possibile nuovo arrivo ha lanciato un chiaro messaggio alle rivali, niente comparse ma una post season da protagonisti.

L'ex numero dieci della Fortitudo Agrigento è un regista a tutto campo, un play maker vecchia scuola che tanto ha fatto bene in queste passate stagioni in A1. Mayer sta ragionando in attesa di un "Si" che sarebbe davvero l'ennesimo "colpaccio" del direttore sportivo di Agrigento.