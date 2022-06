La Fortitudo Agrigento cade ancora a Rieti. La Sebastiani vince gara 4 e porta la serie sul 2 a 2

La Fortitudo Agrigento perde Gara 4 contro la Sebastiani Rieti e rinvia tutto a mercoledì 22 quando, al Palamoncada, si giocherà la gara 5 decisiva per la promozione in Serie A.

E' stata una gara 4 avvincente in un PalaSojourner gremito. Sportivamente parlando una partita molto bella ma il rammarico rimane per i siciliani che, dopo ottimo approccio nei primi due quarti, hanno lasciato spazio a troppi errori nella ripresa. Ambrosin, Grande e Bruno vanno in doppia cifra ma il top scorer del match è Ndoja con 20 punti.

Coach Catalani: "Rinnovo i miei complimenti a Rieti, all'allenatore per cui provo stima e ha gestito benissimo queste due partite ma siamo ancora nella serie e se ci avessero detto a inizio stagione che ci saremmo giocati in gara 5 la finale in casa avremmo messo la firma. Sono molto contento di come hanno affrontato il match i miei ragazzi, purtroppo ci mancavano le energie e l'assenza di Albano si è fatta sentire ma ora recuperiamo le energie e giochiamoci tutto per mercoledì".

Real Sebastiani Rieti - Moncada Energy Agrigento 73-63 (19-19, 17-20, 15-8, 22-16)

Real Sebastiani Rieti: Klaudio Ndoja 20 (4/6, 3/5), Mario jose Ghersetti 16 (7/13, 0/2), Federico Loschi 10 (2/4, 0/6), Marco Contento 9 (2/5, 1/7), Nicolas manuel Stanic 8 (2/6, 1/3), Alessandro Piazza 6 (0/1, 1/2), Omar Dieng 3 (0/2, 1/5), Lorenzo Piccin 1 (0/0, 0/0), Marco Maganza 0 (0/0, 0/0), Zdravko Okiljevic 0 (0/2, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 42 13 + 29 (Mario jose Ghersetti 12) - Assist: 11 (Mario jose Ghersetti, Federico Loschi, Marco Contento, Nicolas manuel Stanic 2)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 14 (4/9, 2/8), Lorenzo Ambrosin 13 (4/6, 1/4), Santiago Bruno 11 (0/0, 3/6), Nicolas Morici 8 (3/7, 0/3), Cosimo Costi 6 (2/4, 0/2), Andrea Lo biondo 6 (3/7, 0/0), Mait Peterson 5 (2/6, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Nicolas Morici 10) - Assist: 11 (Alessandro Grande 4)